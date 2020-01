NewB mogelijk midden februari al van start

De Nationale Bank geeft groen licht voor de opstart van een ethische bank in België. Als de ECB het advies volgt, kan die midden februari al actief zijn.

De eindmeet voor het bankproject NewB is eindelijk in zicht. De Nationale Bank heeft de voorbije dagen een positief advies overgemaakt aan de Europese Centrale Bank (ECB), melden de kranten De Tijd en L’Echo.

Stresstests

Informatie die vanmorgen werd bevestigd aan De Standaard. De Nationale Bank voerde volgens onze bronnen met succes een aantal stresstests uit op de nieuwe ethische bank en kwam tot de conclusie dat zakenmodel leefbaar is, NewB voldoende kapitaal heeft opgehaald om te kunnen voldoen aan de minimum kapitaalvereisten en de bestuurders (ceo, directie en raad van bestuur’) voldoende ‘fit and proper’ zijn om de nieuwe bank te leiden.

Wat betekent dat de nieuwe bank van de Nationale Bank groen licht krijgt om zijn deuren te kunnen openen. Als de ECB dat advies volgt, wat volgens onze informatie eigenlijk niet meer dan een formaliteit is, dan krijgt NewB wellicht binnen een maand de vergunning om een nieuwe ethische bank te kunnen oprichten.

In principe kan de ECB Frankfurt nog ultieme bedenkingen hebben, maar het is waarschijnlijk dat Frankfurt het positieve advies van de Nationale Bank volgt. De verwachting is dan ook dat NewB in ons land ultiem tegen midden februari zijn deuren zal mogen openen.

Concurrentiële markt

Of dat ook betekent dat de nieuwe ethische bank succesvol zal worden, valt af te wachten. De bankenmarkt in ons land is erg concurrentieel en vergt voor kleine banken als NewB enorme investeringen qua regelgeving, IT en compliance. Door de lage rente liggen de winstmarges op zowel deposito’s als woonkredieten erg laag. Maar NewB hoopt zich als nichespeler van het middenveld - eenvoudiger, ethischer en duurzamer zijn daarbij de kernwoorden - niettemin staande te kunnen houden.