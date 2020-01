Er komen extra veiligheidsmaatregelen langs het zeekanaal Brussel-Schelde. Dat gebeurt om tragische ongevallen te vermijden, zoals dat van Frederik Vanclooster (21). Die overleed nadat hij op oudejaarsnacht in Vilvoorde in het water was gesukkeld.

De discussie andere vangrails of andere veiligheidsmaatregelen langs het zeekanaal, laaide na nieuwjaar opnieuw op. De dood van de jonge Frederik Vanclooster bracht het debat in een stroomversnelling.