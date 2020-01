NBA. LeBron James verliest en krijgt dunk over zich, Damian Lillard schittert met 61(!) punten voor Portland

De Los Angeles Lakers hebben maandagavond het topduel in Boston tegen de Celtics met 139-107 verloren. Thuisspeler Jayson Tatum werd met 27 punten topschutter in de TD Garden.

LeBron James kwam in 29 minuten speeltijd niet verder dan 15 punten (en 13 assists). Voor de Lakers, die comfortabel aan kop blijven in de Western Conference, was het (pas) de negende nederlaag in 43 wedstrijden.

??JAYLEN BROWN DUNKS ALL OVER LEBRON??pic.twitter.com/Qt8V4WCcFt — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 21, 2020

Boston behaalde een 28e zege (tegen 14 nederlagen) en is vierde in de Eastern Conference. Nummer één Milwaukee won onder aanvoering van zijn Griekse sterkhouder Giannis Antetokounmpo (28 punten, 14 rebounds, 10 assists) met 111-98 van Chicago.

De knapste prestatie van de avond kwam op naam van Damian Lillard. Die maakte liefst 61 punten, een persoonlijk record, voor Portland in de thuiswedstrijd tegen Golden State. De Trail Blazers versloegen de Warriors na een verlenging met 129-124.

Uitslagen:

Washington - Detroit 106-100

Atlanta - Toronto 117-122

Brooklyn - Philadelphia 111-117

Miami - Sacramento 118-113 n.v.

Milwaukee - Chicago 111-98

Houston - Oklahoma City 107-112

Charlotte - Orlando 106-83

Memphis - New Orleans 116-126

Cleveland - New York 86-106

Boston - LA Lakers 139-107

Minnesota - Denver 100-107

Utah - Indiana 118-88

Phoenix - San Antonio 118-120

Portland - Golden State 129-124 n.v.

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 39 6 0.867

2. Miami 30 13 0.698

3. Toronto 29 14 0.674

4. Boston 28 14 0.667

5. Philadelphia 29 16 0.644

6. Indiana 28 16 0.636

7. Orlando 21 23 0.477

8. Brooklyn 18 24 0.429

9. Detroit 16 28 0.364

10. Chicago 16 29 0.356

11. Charlotte 15 30 0.333

12. Washington 14 28 0.333

13. New York 12 32 0.273

14. Cleveland 12 32 0.273

15. Atlanta 10 34 0.227

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 34 9 0.791

2. Denver 30 13 0.698

3. Utah 30 13 0.698

4. LA Clippers 30 13 0.698

5. Dallas 27 15 0.643

6. Houston 26 16 0.619

7. Oklahoma City 25 19 0.568

8. Memphis 20 23 0.465

9. San Antonio 19 23 0.452

10. Portland 19 26 0.422

11. Phoenix 18 25 0.419

12. New Orleans 17 27 0.386

13. Minnesota 15 28 0.349

14. Sacramento 15 28 0.349

15. Golden State 10 35 0.222

Programma van dinsdag:

Dallas - LA Clippers