AUSTRALIAN OPEN. Rafael Nadal start als een wervelwind, Maria Sharapova moet meteen inpakken

Rafael Nadal heeft zich dinsdag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer 1 van de wereld won met 6-2, 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 73).

De 33-jarige Nadal speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) of de Portugees Joao Sousa (ATP 59).

Nadal won de Australian Open al een keer, in 2009. Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk.

Foto: AFP

In het vrouwentoernooi werd Maria Sharapova (WTA 145) in de eerste ronde uitgeschakeld. De Russin, die een wildcard kreeg van de organisatie, ging met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 20).

De 32-jarige Sharapova is een oud-winnares van de Australian Open (in 2008). Ze werd er ook drie keer runner-up. Vorig jaar ging ze er in de achtste finales uit tegen Ashleigh Barty.

Vekic treft in de tweede ronde de Française Alizé Cornet (WTA 61) of de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 129).

Karolina Pliskova, het nummer twee van de wereld, kende dinsdag weinig moeite met de Française Kristina Mladenovic (WTA 41). De halvefinaliste van 2019 won met 6-1 en 7-5. In haar volgende wedstrijd speelt de Tsjechische tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 72) of de Amerikaanse wildcard CoCo Vandeweghe (WTA 226).

Tsonga geeft op met rugblessure

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 33) heeft de eerste ronde van de Australian Open niet overleefd. De finalist van 2008 gaf dinsdag met rugpijn op in zijn partij tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 96). Tsonga gooide de handdoek nadat hij de derde set had verloren. Popyrin leidde op dat moment met 6-7 (5/7), 6-2 en 6-1.

De Fransman verklaarde aan de toernooidokter die op de court kwam dat hij net voor de wedstrijd een pijnstillende injectie had gekregen en ook onstekingsremmers had genomen. Daarop zei de arts dat hij hem niets meer kon geven, waarna Tsonga besloot op te geven.

In 2008 verloor Tsonga de finale in Melbourne tegen Novak Djokovic. Het zou voor de Fransman bij die ene grandslamfinale blijven.

Halep heeft set nodig om warm te lopen

Simona Halep (WTA 3) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 28-jarige Roemeense redde in de eerste set tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 49) drie setpunten. Ze haalde het uiteindelijk met 7-6 (7/5) en 6-1.

Halep, die in 2018 de finale bereikte in Melbourne, speelt in de volgende ronde tegen Japanse Misaki Doi (WTA 82) of de Britse qualifier Harriet Dart (WTA 173).