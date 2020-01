CDH stapt uit meerderheid met burgemeester Emir Kir in Sint-Joost

CDH zal in Sint-Joost-ten-Node geen deel meer uitmaken van de meerderheid. Dat is een gevolg van een bezoek van Turkse uiterst rechtse nationalistische burgemeester aan Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost. Kir is eerder uit de PS gezet.

De militanten van de PS in Sint-Joost-ten-Node bevestigden maandagavond bijna unaniem hun steun aan Emir Kir als burgemeester van de gemeente. Maar CDH, de coalitiepartner, niet. Maar het CDH is niet groot in Sint-Joost. De partij heeft in de Brusselse gemeente één gemeenteraadslid, terwijl de Lijst van de Burgemeester over de absolute meerderheid beschikt (17 zetels).

Het CDH maakte tijdens de vorige legislatuur al deel uit van de meerderheid, en aanvaardde aan het begin van deze legislatuur het aanbod van de Lijst van de Burgemeester om zich opnieuw bij de meerderheid aan te sluiten, zonder over een schepen te beschikken.

‘Het verwelkomen van extreemrechtse burgemeesters in het gemeentehuis, en dat met de steun van de burgemeester, is onaanvaardbaar’, zegt het CDH nu. ‘Bovendien lijkt de steun van de lokale afdeling van de PS voor die houding een serene samenwerking met gedeelde waarden niet langer mogelijk te maken.’

De tuchtcommissie van de Brusselse PS heeft Kir zaterdag uit de partij gezet. 'Hij heeft een rode lijn – met name het cordon sanitaire – overschreden.'