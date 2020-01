Grote reddingsactie op zee in De Panne voor boot met migranten

Aan het strand van De Panne vond vanmorgen een grote reddingsactie op zee plaats. Dat bevestigt burgemeester Bram Degrieck van De Panne. ‘Hoogstwaarschijnlijk is iedereen uit het water’, zegt Degrieck.

‘Ter hoogte van het Pierre Bortierplein werd omstreeks 5 uur een groep mensen opgemerkt die met een bootje op zee ging’, zegt de burgemeester. ‘Enkele andere migranten werden teruggevonden op een bus. Hoogstwaarschijnlijk ging het om vluchtelingen.’

Buurtbewoners zouden gezien hebben dat de groep mensen in zee ging. Eén getuige sprak van 13 mensen met zelfgemaakte reddingsvesten aan. Om 6 uur belde echter een andere vluchteling kletsnat aan bij een buurman. Dat deed het vermoeden rijzen dat er meer mensen betrokken waren die mogelijk nog vermist waren op zee, en werd groot alarm geslagen. Politie en brandweer schakelden meteen alle hulp in omdat ze vermoedden dat het om een groep migranten ging die in de vrieskou de levensgevaarlijke oversteek wilden maken.

Groot alarm

Meerdere reddingsboten zijn vervolgens opgeroepen voor de zoekactie. Omwille van de dichte mist was de NH90 reddingshelikopter niet inzetbaar.

Het leverde snel resultaat op: een klein bootje werd op kniehoogte in het water aangetroffen, net als de kar waarop het bootje verplaatst was ter hoogte van de waterlijn, en even verderop ook een eerste groep van vijf vluchtelingen verstopt in een bus. Zij werden verhoord door de politie. Het is niet duidelijk of ze bij de groep die in zee ging, horen.

Alle migranten zijn waarschijnlijk veilig aan land, meldde de burgemeester rond 07.30 uur op Radio 1. Burgemeester Bram Degrieck: 'De mensen die we aantroffen, vertellen dat iedereen van de groep terug aan land is gegaan. Maar we zoeken nog een aantal mensen. Zij zijn - vermoeden we - onderkoeld.' Wellicht zijn die gevlucht op het strand.