Vanmorgen en ook gisteren zaten groten delen van ons land onder een dikke laag mist. Dat we gisteren de hoogste luchtdruk beleefden in vele decennia is daar niet vreemd aan.

Een hogedrukgebied schuift van de Noordzee richting Duitsland. Gisteren leidde het tot een recordwaarde in ons land. 'Om 11 uur is in Ukkel met 1.048,3 hectopascal (hPa) een nieuw absoluut record ...