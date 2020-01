Vierde dode door mysterieuze longziekte in China

Het nieuwe coronavirus heeft een vierde slachtoffer geëist, zo kondigde Peking dinsdag aan. Het gaat om een 89-jarige man.

De man stierf op zondag nadat hij moeite had met ademhalen. Hij woonde in Wuhan, de stad in het centrum van het land waar de epidemie begon. Ondertussen zijn al meer dan 200 mensen besmet, zei de lokale gezondheidscommissie in een verklaring.

Ook in hoofdstad Peking zelf, en in Shenzen nabij de grens met Hongkong is het virus inmiddels opgedoken. In tegenstelling tot bij de mers-epidemie begin jaren negentig, maakt de Chinese overheid nu wél melding van vorderingen in het dossier.

Australië zal de inkomende reizigers uit de Chinese stad Wuhan screenen op het coronavirus. Een man in Brisbane wordt in zijn woning in isolatie gehouden omdat hij symptomen van het virus vertoont.