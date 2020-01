Dalle blijft ondanks protest VRT-personeel ontslag Lembrechts verdedigen

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Media, blijft ondanks het protest van het VRT-personeel het ontslag van ceo Paul Lembrechts verdedigen. ‘Wanneer een kwestie niet intern opgelost geraakt, moet je als Vlaamse regering je verantwoordelijkheid opnemen’, zei hij maandagavond in Terzake.

De Vlaamse regering heeft VRT-ceo Paul Lembrechts maandag de laan uitgestuurd na de eerdere vertrouwensbreuk aan de top van de openbare omroep. Alles draait rond een conflict binnen het directiecomité, met directeur Media & Productie Peter Claes. De ruzie over de te volgen strategie na de nieuwe besparingen opgelegd door de Vlaamse regering, legde het hele directiecomité lam. Lembrechts eiste uiteindelijk het ontslag van Claes, maar de raad van bestuur weigerde dat.

‘Nadat Lembrechts om het ontslag van Claes had gevraagd, was door de raad van bestuur een bemiddelaar aangesteld. Wij als Vlaamse regering wilden die bemiddeling alle kansen geven, want we wilden dat beide figuren actief bleven bij de VRT. Uit het rapport van de bemiddelaar bleek echter dat dat niet mogelijk was’, zei Dalle.

Dalle: ‘De Vlaamse regering en de raad van bestuur hebben daarop een beslissing genomen, en dat in het belang van de VRT. De nu benoemde ceo ad interim Leo Hellemans is gekend in dit huis en kan de rust terugbrengen. Met zijn ervaring kreeg hij de opdracht om het onderlinge vertrouwen binnen het directiecomité te herstellen.’

Uitdagende tijden

De mediaminister ontkende verder formeel dat het besluit kan gezien worden als een rechtstreekse inmenging van de politiek bij de openbare omroep. ‘We hebben de VRT alle mogelijkheden gegeven om de kwestie intern op te lossen. Als dat niet lukt, moet je als Vlaamse regering je verantwoordelijkheid opnemen. Die bevoegdheid om in te grijpen, hebben we.’

Dalle: ‘Nadat het voorstel van Lembrechts (om Claes te ontslaan, red.) niet werd gevolgd door de raad van bestuur, kon het vertrouwen tussen hen niet hersteld worden. Dan niet ingrijpen, zou niet in het belang zijn van de VRT. Hellemans is nu aangesteld, zodat het directiecomité beter kan functioneren. Met Lembrechts was dat niet meer mogelijk. Dat is geen beslissing vóór of tegen bepaalde personen, maar een beslissing vóór de VRT. De openbare omroep moet klaargestoomd worden voor de toekomst. Er breken uitdagende tijden aan, met concurrentie door spelers als Netflix. We kunnen ons nu dus geen conflicten binnen het directiecomité van de VRT veroorloven.’

Geen besparingsmaatregel

Over de toekomst van Claes binnen het directiecomité van de VRT, liet Dalle zich niet in de kaarten kijken. ‘Er is gevraagd om een voorstel te doen over zijn plaats binnen de VRT’, zei hij. ‘Dat voorstel zal op korte termijn worden gedaan, door Hellemans.’

‘Uiteindelijk ben ik erg hoopvol over de toekomst, want de VRT is een veerkrachtig bedrijf met heel wat goede medewerkers en miljoenen kijkers’, besloot Dalle. ‘We hechten erg veel belang aan een slagkrachtige, sterke en kwaliteitsvolle openbare omroep. Om die reden is er daarnaast ook een besparingstraject uitgestippeld. Ik besef dat het niet evident is, maar er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. De beslissing rond de ceo heeft echter niets te maken met die besparingen.’