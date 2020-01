Mpoku ruilt Standard voor Al-Wahda

Standard-aanvoerder Paul-José Mpoku is nu toch op weg naar Al-Wahda. Standard en de club uit Abu-Dhabi raakten het vandaag eens over een transfer.

De Congolese international is al in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in principe morgen (dinsdag) zijn handtekening zal zetten onder een lucratief contract voor 1,5 seizoen (plus optie).

Eerder had Standard al twee keer een bod van Al-Wahda geweigerd, maar nu gaat het Luikse bestuur alsnog overstag. Volgens La Dernière Heure zou het gaan om een transferbedrag van meer dan 2 miljoen euro met bonussen. Mpoku zelf had afgelopen weekend al een akkoord bereikt met de club.

Standard speelt zo zijn aanvoerder kwijt, die al 224 matchen voor de club speelde. Daarin scoorde hij 45 keer en gaf hij 38 assists.

Eerder deze tranfserperiode liet Standard ook al Renaud Emond vertrekken.