WHO bepaalt woensdag of uitbraak coronavirus ‘internationale noodsituatie’ is

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept woensdag een spoedbijeenkomst van gezondheidsexperts bijeen, om te bepalen of de uitbraak van het coronavirus in China beschouwd moet worden als een internationale noodsituatie.

In totaal lieten al drie personen in China het leven na een besmetting door het virus. Er werden ook ongeveer 200 nieuwe gevallen van het virus vastgesteld.

De meeste gevallen werden tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. In die stad zijn dit weekend 136 nieuwe gevallen geregistreerd. In Peking bleken, voor het eerst, twee personen besmet met de ziekte en ook in de provincie Guangdong werd het virus bij één persoon vastgesteld.

Ook in Zuid-Korea is het virus ondertussen opgedoken. Er werden symptomen ontdekt bij een Chinese vrouw van 35, die per vliegtuig aankwam in Incheon vanuit Wuhan. Ze werd in quarantaine geplaatst. Ook in Japan en Thailand zijn al gevallen van het virus opgedoken.

Verschillende luchthavens in buurlanden van China voeren daarom met warmtescanners koortscontroles in voor reizigers. Ook in een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Gevreesd wordt dat dit nieuwe virus Sars-proporties kan aannemen - in 2002 en 2003 kwamen door Sars 650 mensen in China en Hongkong om het leven.