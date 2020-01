In Richmond, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Virginia, zijn maandag meer dan twintigduizend mensen op straat gekomen om te betogen tegen nieuwe wapenwetten die de autoriteiten er willen invoeren. Ze deden dat zwaar gewapend, om hun recht op wapendracht in de verf te zetten.

Het gaat om een jaarlijkse betoging, die dit jaar echter meer betekenis kreeg en veel meer volk aantrok dan in het verleden. Bij de laatste verkiezingen hebben de Democraten namelijk de meerderheid verworven in het parlement van de staat Virginia. En zij zijn van plan de wapenwetgeving aan te scherpen.

De autoriteiten van Virigina vreesden dat extreemrechtse groeperingen van de gelegenheid gebruik zouden maken om zich meer te profileren, wat bezorgdheid omtrent geweld aanwakkerde. In Charlottesville, in de staat Virginia, viel in augustus 2017 een dode toen een rechts-extremist inreed op een groep mensen die betoogden tegen een protestactie van blanke nationalisten en neonazi’s.

Er waren echter geen aanhangers van racistische groeperingen zichtbaar aanwezig in de optocht. De politie hoefde ook niemand te arresteren. Wel waren er tegenstanders van de lokale Democratische regering, waarbij sommigen hevig bewapend en gemaskerd waren.

President Donald Trump had zich via Twitter achter het protest geschaard. 'De Democratische Partij (...) in Virginia is hard aan het werk om uw grondwettelijke rechten weg te nemen. Dit is nog maar een begin. Laat dit niet gebeuren, STEM REPUBLIKEINS in 2020!' Onder de betogers waren er ook uitgesproken aanhangers van het Republikeinse staatshoofd. Sommigen droegen opschriften als 'God, Wapens, Trump'.