Zevenjarig meisje dood aangetroffen in Molenbeek, moeder opgepakt

In Sint-Jans-Molenbeek is een 7-jarig meisje in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Dat meldt La Dernière Heure en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het meisje zou vrijdag al overleden zijn, maar haar moeder kwam het overlijden pas maandag melden.

De 39-jarige vrouw kwam zich maandag aanbieden op de gemeente met de melding dat haar dochter overleden was. De gemeentediensten verwittigden daarop de politie, die ter plaatse ging en het lichaam van het kind aantrof.

Het parket stuurde daarop een wetsdokter ter plaatse en die kon, op basis van een eerste, uitwendige lijkschouwing, niet uitsluiten dat het overlijden door een derde was veroorzaakt.

De vrouw werd daarop van haar vrijheid beroofd en het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor doodslag. De onderzoeksrechter en het parket zijn in de loop van de vroege namiddag ter plaatse gekomen. Er is ook een autopsie bevolen. Die zou maandag nog uitgevoerd worden en meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze doodsoorzaak.