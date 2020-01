TV-tips. Will Smith en Martin Lawrence proberen grappig te zijn

1. LOVE AND HATE CRIME

Canvas, 23.25-0.20 uur

Tweede seizoen van de vaak onthutsende Britse docureeks over op het eerste gezicht onbegrijpelijke gewelddaden. Vandaag: een jongen die na jarenlang te zijn gepest enkele klasgenoten neersteekt en dat zelfverdediging noemt.

2. BAD BOYS II

Q2, 20.35-23.15 uur

Weldra komt de derde aflevering in deze komisch bedoelde buddy-copreeks met Will Smith en Martin Lawrence in de zalen, deze keer geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. Q2 biedt deze tweede alvast ter vergelijking aan. Allemaal samen: veel slechter kan het niet worden.

3. 100 DAGEN

Eén, 21.30-22.05 uur

Misschien komt deze realityreeks in de derde aflevering pas goed op gang: beroepsmilitair in spe Beau gaat met de klas naar Auschwitz, Sarah wil in de VS gaan studeren en Youssef misdraagt zich op school.

4. TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Terzake trekt om te beginnen naar de nieuwjaarsreceptie van Open VLD, om er te praten met uittredend partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Daarna volgt een gesprek met Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Media, over het ontslag van VRT-topman Paul Lembrechts. Er wordt geëindigd met een reportage van VS-correspondent Björn Soenens over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

5. DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Voormalig minister van Media Eric Van Rompuy (CD&V) geeft zijn kijk op de strubbelingen aan de top van de VRT.

Beatrice Delvaux (Le Soir) heeft het over de toekomst van de PS in Brussel nadat burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node uit de partij gezet werd.

Tenslotte is er nog een gesprek met actrice Veerle Baetens en regisseur Delphine Girard over hun kortfilm Une soeur, die een Oscarnominatie kreeg.