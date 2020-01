‘Ik wist niet meer wie ik was.’ Wat narcisme aanricht in relaties

Wordt narcisme de stoornis van de jaren 2020? Een artikel naar aanleiding van de succesvolle fictiereeks De Twaalf op Eén maakte veel los.

Begin januari publiceerde De Standaard de getuigenis van een vrouw die een relatie had met een narcistische partner. Aanleiding was de ontknoping van de fictiereeks De Twaalf op Eén. De getuigenis maakte veel los. Nieuwe getuigen boden zich aan. Redactrice Sarah Vankersschaever tekende het verhaal op van Ilse – een schuilnaam – en praatte met Martin Appelo. Hij is een Nederlandse psycholoog die naar eigen zeggen zelf aan narcisme lijdt, en verschillende boeken over het onderwerp schreef.

Meer weten

Lees hier het artikel van Sarah Vankersschaever over de verwoestende impact van narcisme op relaties

Lees hier het interview met Martin Appelo

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Sarah Vankersschaever | Gast Martin Appelo | Stemactrice Tine Laureyns | Host Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle, Anna Korterink, Robbe Claes | Audioproductie Pieter Schrevens, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.