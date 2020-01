Pairi Daiza opent hotel onder water bij walrussen en ijsberen

Het dierenpark Pairi Daiza opent een nieuw hotel, met kamers die zicht hebben op ijsberen, walrussen, pinguïns en Siberische tijgers. ‘We hebben gemerkt dat die interactie nieuwsgierigheid opwekt bij dieren’, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.

De nieuwe arrangementen gaan op 21 maart open voor het grote publiek. Er zijn in totaal 50 kamers, geschikt voor twee tot zes personen. Bezoekers kunnen kiezen tussen drie verschillende kijkniveau’s: onder water, op het gelijkvloers of met panoramisch zicht. De kamers onder water hebben zicht op de ijsberen en walrussen.

Dit beeld is een simulatie. Foto: Pairi Daiza

Daarnaast zijn er ook kamers op het gelijkvloers of met zicht van bovenaf. De kamers worden opgebouwd rond één specifieke diersoort. Wie in de pinguïn-kamer terechtkomt, wordt ondergedompeld in de wereld van de Zuidpool. De kamer met uitzicht op de walrus lijkt een echte zeegrot, wie liever naar de Siberische tijgers kijkt, slaapt in een houten interieur.

Dit beeld is een simulatie. Foto: Pairi Daiza

Dierenwelzijn

Om de dieren te beschermen, wordt het glas van de ramen geluiddicht gemaakt. ‘De dieren zullen het niet horen als er op het raam getikt wordt of lawaai wordt gemaakt’, zegt Goedefroy.

Ze zullen de mensen in de kamers wél kunnen zien. Volgens Goedefroy zal dat niet tot stress leiden bij de dieren, maar prikkels uitlokken. ‘Het is belangrijk om dieren in gevangenschap voldoende ruimte te geven en hen te prikkelen. Kunnen binnenkijken in de hotelkamer van mensen is zo’n prikkel voor hen.’

Foto: Pairi Daiza

In juni 2019 organiseerde Pairi Daiza de eerste overnachtingsmogelijkheden tussen de dieren. Toen konden bezoekers tussen beren, wolven, damherten en Stellerzeeleeuwen slapen. ‘Onze verzorgers merkten op dat veel dieren het raam interessant vinden om naar te kijken’, zegt Goedefroy. ‘Velen kwamen uit de bossen om ernaar te kijken. Maar als een dier daar geen zin in heeft, kan het zich evengoed wegsteken. De terreinen zijn groot genoeg’, zegt de woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat de simulatiebeelden maar een fractie tonen van de werkelijke bewegingsruimte van de dieren. ‘Een ijsbeer kan gerust wegzwemmen van het raam, de dieren worden op geen enkele manier gepusht om daar tijd te spenderen. Maar we merken dat ze dat wel doen.’

Dit beeld is een simulatie. Foto: Pairi Daiza

Het volledige assortiment van het Pairi Daiza Resort biedt nu overnachtingen met zicht op: Siberische tijgers, pinguïns, ijsberen, walrussen, wolven, bruine beren, zwarte beren, damherten en Stellerzeeleeuwen. Wie interesse heeft, kan nu al reserveren op de website van Pairi Daiza. Een pakket boeken kan vanaf 130 euro per persoon, met twee dagen verblijf, één nacht, ontbijt en avondmaal, gratis drank op de kamer, parking en de afhandeling van bagage inbegrepen.