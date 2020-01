Monte Carlo trekt nieuw rallyseizoen op gang

Met de shakedown van de Monte Carlo gaat woensdagnamiddag om 16 uur een nieuw seizoen van het WK rally van start. In vergelijking met vorig jaar zijn nogal wat rijders naar een ander team overgestapt.

Sinds 2012 gaat het WK rally steevast van start met de rally van Monte Carlo. Maandagochtend maakte de FIA bekend dat de rally van Chili niet vervangen wordt, zodat er bijgevolg dertien in plaats van veertien rally’s gereden zullen worden.

In vergelijking met vorig jaar zijn er na het afhaken van Citroën nog maar twee constructeurs die in het WK rally investeren. Wereldkampioen bij de merken Hyundai zet in elke wedstrijd drie wagens in. Thierry Neuville zal net als Ott Tänak een volledig seizoen afwerken met de Hyundai i20 Coupe WRC. Beide rijders liggen nog tot eind 2021 onder contract bij Hyundai Motorsport. Dani Sordo en Sébastien Loeb zullen afwisselend de derde wagen besturen.

Toyota is de tweede constructeur die in de rallysport investeert. Toyota breekt met het verleden en komt met een volledig nieuwe line-up met als speerpunt zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier, die zijn trouwe co-rijder Julien Ingrassia met zich meeneemt. Een nieuwe start voor Ogier, die in principe aan zijn laatste seizoen begint. Dat vertelde de Fransman alleszins in 2018 toen hij overstapte naar Citroën. Nu hij daar zijn contract verbroken heeft, valt het af te wachten of 2020 daadwerkelijk zijn laatste seizoen wordt en of hij er nog een jaartje bij doet tot 2021 en het einde van de huidige generatie WRC’s. Vanaf 2022 zou een nieuwe hybride WRC zijn intrede in het WK doen. Elfyn Evans en Scott Martin besturen eveneens een Toyota Yaris WRC, net zoals Kalle Rovanperä en Jonne Halttunen. Toyota zet in acht wedstrijden ook nog een vierde Yaris WRC in die bestuurd zal worden door de Japanner Takamoto Katsuta. Hij neemt deze week deel aan de Monte Carlo en start ook in zijn thuiswedstrijd, de rally van Japan.

Bij M-Sport, het privéteam van Malcolm Wilson dat al jaren de Ford-wagens aan de start brengt, wordt het met nieuwkomers Esapekka Lappi en Janne Ferm en intussen vaste waarden Juho Teemu Suninen en Jarmo Lehtinen een Fins onderonsje. Dat was eerder ook al het geval in 2006 en 2007 toen Marcus Grönholm en Mikko Hirvonen voor M-Sport reden. Hirvonen kreeg van 2008 tot 2011 met Jari-Matti Latvala een andere Fin als teamgenoot. Verspreid over zes seizoenen waren de Finnen goed voor twee wereldtitels bij de constructeurs (2006 en 2007), wonnen ze 31 WK-rally’s, stonden ze 99 keer op het podium en wonnen ze 592 klassementsritten. Gus Greensmith is de derde rijder die deel uitmaakt van M-Sport. De Brit zal in totaal in negen wedstrijden aan de start staan, te beginnen met de Monte Carlo.

Sinds vorig jaar hebben de rijders de vrije keuze wat hun startnummer betreft. Wereldkampioen Ott Tänak houdt vast aan nummer 8, waardoor er voor het eerst in de geschiedenis van het WK geen wagen met het startnummer 1 zal starten in een WK rally. Ongewoon is dat niet, want in de F1 rijdt wereldkampioen Lewis Hamilton met het nummer 44.