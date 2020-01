Coach David Goffin hoopvol: “Hij mag veel hoger mikken dan de top tien”

Volgens zijn coach Thomas Johansson mag David Goffin (ATP 11) “veel hoger” mikken dan een plaats in de top tien.

“Ik weet niet of hij nummer 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van de wereld zal worden, maar ik zie wat hij waard is en zijn tegenstanders weten inmiddels ook wel hoe goed hij is”, vertelde de Zweed op de vooravond van de openingswedstrijd van zijn pupil op het Australian Open tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58).

“David moet zich ten volle gaan realiseren hoe goed hij wel niet speelt. Dat is iets waar we na het vorige seizoen lang over gepraat hebben. Als Goffin tegen de absolute toppers staat, moet hij die niet alleen partij geven, hij moet ook de mentale strijd durven aangaan. Op de ATP Cup heb ik in zijn wedstrijden tegen Dimitrov en Nadal gezien dat hij op dat gebied al een grote stap voorwaarts heeft gezet. Hij weet nu dat hij om het even wie kan verslaan.”