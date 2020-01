Hoe de Gentse transformatie Birmingham inspireert: ‘Maar copy-pasten werkt niet’

De Britse stad Birmingham inspireert zich op Gent voor zijn nieuwe mobiliteitsplan. ‘Maar copy-pasten werkt niet’, reageert de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen).

Het ingrijpende circulatieplan van Gent krijgt internationaal weerklank. Birmingham, de op een na grootste stad van het Verenigd Koninkrijk, heeft vorige week in zijn nieuwe mobiliteitsplan aangekondigd dat het mensen uit de auto en op de fiets en bus wil krijgen. Een van de maatregelen wil de stad in zones opsplitsen en het verkeer via de ring naar die zones leiden. Klinkt herkenbaar? Geen toeval: Gent dient als voorbeeld.

‘Deze middeleeuwse Belgische stad - een kwart van de grootte van Birmingham - heeft aangetoond dat het mogelijk is om op korte tijd de mentaliteit te veranderen’, schrijft The Guardian. De Britse krant liet mensen die in Gent wonen ook hun mening geven over het circulatieplan.

In het artikel komt de Gentse schepen Filip Watteeuw aan het woord. ‘Het beste autoplan voor een stad is een fietsplan’, zegt hij. ‘Meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers leidt niet alleen tot meer voetgangers en fietsers, het maakt ook ruimte voor mensen die echt de auto moeten gebruiken.’

Ook een betere luchtkwaliteit en minder lawaai worden aangehaald.

Realiteit

Filip Watteeuw wijst er in een reactie aan onze krant op dat het Gentse circulatieplan zelf ook op andere voorbeelden is geïnspireerd. Zo verdeelde Groningen in de jaren zeventig de stad al in vier verkeerszones. ‘Iedereen die met de problematiek bezig is, kijkt naar de voorbeelden die er zijn, zoals Kopenhagen, Groningen en Nantes. Ik word ook regelmatig gevraagd om zaken uit te leggen, zoals in Zweden, Lissabon en York.’

De Gentse schepen meent dat stadsbesturen veel kunnen leren door naar andere voorbeelden te kijken. ‘Maar de plannen moeten wel aangepast worden aan de realiteit van de eigen stad. Copy-pasten werkt niet.’

Tegenstanders

Of Birmingham de plannen effectief zal doorvoeren, is nog verre van zeker. Op 21 januari buigt het stadsbestuur zich erover, op 28 januari volgt een openbare raadpleging. En net zoals in Gent heeft het plan al felle tegenstanders.

Watteeuw raadt het stadsbestuur van Birmingham in The Guardian aan om niet te veel te twijfelen. ‘Praat met mensen, maar wees volhardend en geef niet toe op de belangrijkste baten van het plan.’