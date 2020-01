Bondsvoorzitter wil vier WK-medailles, maar bondscoach gaat voor zes

Ondanks de hegemonie van Mathieu van der Poel dit seizoen in het veldrijden, zakken de Belgen toch met de nodige ambities af naar het WK veldrijden, dat over een kleine twee weken in het Zwitserse Dübendorf gereden wordt. Vier tot zes medailles is het doel.

Bondsvoorzitter Tom Van Damme is gematigd optimistisch. “We moeten op de eerste plaats realistisch zijn als we naar de tegenstand kijken: Mathieu van der Poel is een uitzonderlijke atleet, al zou de beste Wout van Aert hem wel aankunnen. Het is dus wel duidelijk dat het niet makkelijk zal worden dit jaar.”

Eigenlijk zit er met Thibau Nys bij de junioren maar één uitgesproken topfavoriet in de Belgische rangen. “Bij de vrouwen is Sanne Cant wat later in vorm dan andere jaren. Ook daar zijn de Nederlandse vrouwen favoriet. Ik mik dus op een viertal medailles, zonder daar een kleur op te plakken.”

Vorig jaar, op het WK in het Deense Bogense, kwam er voor ons land slechts één gouden medaille uit de bus. Die was voor Sanne Cant bij de vrouwen-elite. Bij de mannen elite ging de wereldtitel naar Mathieu van der Poel, zilver was voor Van Aert en brons voor toenmalig Belgisch kampioen Toon Aerts. Iserbyt sloot zijn carrière bij de beloften af met zilver achter Tom Pidcock. Bij de junioren ging het zilver naar Witse Meeussen en het brons naar Ryan Cortjens, met ook nog een eervolle vermelding voor de vierde plaats van eerstejaars Thibau Nys. In totaal kwam België zo op zes medailles: één keer goud, drie keer zilver en twee keer brons. “Zes medailles, dat zou ook dit jaar mogelijk moeten zijn”, hoopt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Daarnaast ga ik toch van twee titels uit. Bij de jeugd doen we het goed, ik heb vertrouwen in Cant en bij de mannen elite liggen er zeker mogelijkheden.”