Chocolatier Dominique Persoone probeert samen met de Belgische prins Emmanuel de Merode het Virungapark in Congo te beschermen. Ze stampten er een chocoladefabriek uit de grond om de bevolking te helpen. De eerste chocolade werd er dit weekend geproduceerd.

Vlaanderens bekendste chocolatier kondigde in april zijn nieuwe project aan. Hij wil nieuwe chocolade op de markt brengen, gemaakt van biologische cacao, rietsuiker en kokosmelkpoeder.

Maar dit is geen commercieel project, alle winst blijft namelijk in het Virunga-park in Congo. De helft van de opbrengsten gaat naar de bescherming van bedreigde dieren in het Virungapark. De andere helft wordt geïnvesteerd in de lokale bevolking. Dat is nodig, omdat de boeren op dit moment geen eerlijk loon krijgen voor hun werk. Dat wil Persoone veranderen, en daarom neemt hij de volledige productie zelf in handen. Van cacaobonen telen tot de repen voorzien van een wikkel, alles rond de ‘Virunga charity chocolate bars’ speelt zich af in het Virunga-park van de Belgische prins Emmanuel de Merode in Oost-Congo.

Er zullen zo’n veertig Congolezen tewerkgesteld worden. De bedoeling is om meer stabiliteit in de regio te brengen. De streek gaat al decennialang gebukt onder geweld. Omdat ze niets om handen hebben, sluiten jongemannen zich aan bij de rebellengroepen. Door werkgelegenheid te creëren, wil Persoone die cirkel doorbreken. Eerder werden – volgens diezelfde filosofie – al een zeepfabriek en een waterkrachtcentrale gebouwd in Matebe.

De Virunga-chocolade zal vanaf april verkrijgbaar zijn in België.