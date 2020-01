De huisarts van Tine Nys betwistte op het assisenproces over haar euthanasie in Gent dat Tine al jaren geen psychiatrische problemen meer had: ‘De familie is daar een beetje oneerlijk over geweest. Ze heeft in 2009 nog een ernstige zelfmoordpoging ondernomen en in 2008 zelfs tweemaal. Telkens werd ze daarna door de politie bij mij afgezet.’

Na de uitvoerende arts (lees hier) kwam maandagmorgen ook de huisarts van Tine Nys aan het woord in de assisenzaal. Hij klonk helder en leek niet bijzonder gestresseerd, of kon de stress toch goed beheersen ...