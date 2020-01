Kinderen van IS-weduwen op weg naar ons land

Vier van de zes kinderen van de IS-schoonzussen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) zijn met het vliegtuig onderweg van Turkije naar ons land. Dat is bevestigd aan De Standaard.

De twee oudste van de vier kinderen die in België zullen aankomen zijn zeven en acht, de twee jongste vijf. Zij zaten sinds eind november vorig jaar in een opvanghuis in Istanboel. Na de landing op Zaventem straks, worden de vier overgebracht naar een ziekenhuis. Het Antwerpse parket bevestigt hun terugkeer. 'Ze hebben via de Belgische ambassade de nodige reisdocumenten gekregen. De terugkeer is goed voorbereid.' Na hun terugkeer zullen de vier begeleid worden door het Antwerpse jeugdparket.

De moeders van de vier kinderen - Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal - zitten zelf nog altijd in een Turkse cel, samen met hun twee jongste kinderen, die nog peuters zijn.

Wanneer zij door de Turkse autoriteiten naar België worden teruggestuurd, is onduidelijk.

Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt slaagden er eind november met de hulp van mensensmokkelaars in met hun zes kinderen vanuit Syrië naar Turkije te vluchten. Sindsdien was het wachten op hun terugkomst naar ons land. Turkije zegt al langer dat het Europese jihadi’s en hun kinderen die vanuit Syrië terugkomen, terug zal sturen.

De Belgische regering heeft ook altijd gezegd dat kinderen van IS-strijders die jonger zijn dan tien jaar, terug mogen keren naar ons land.

Sharia4Belgium

Abouallal en Wielandt vertrokken in 2013 vanuit Antwerpen samen met hun mannen en elk één kind naar Syrië. Wielandt was getrouwd met Noureddine Abouallal, de broer van haar vriendin Bouchra. Bouchra Abouallal was gehuwd met Said El Morabit. Beide mannen waren lid van Sharia4Belgium.

Ze streden in Syrië bij IS en werden in 2015 in Antwerpen bij verstek veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Noureddine Abouallal kreeg vijftien jaar, Said El Morabit vijf jaar. Toen de twee mannen omkwamen in Syrië, waren de vrouwen hoogzwanger. Abouallal was bovendien gewond door een granaatinslag.

In 2014 keerden ze met hun eerste kind en de hulp van de Belgische autoriteiten terug naar ons land. Ze bevielen hier elk van hun tweede kind, maar tot inkeer kwamen ze niet. Wielandt gebruikte voor de doopsuiker van haar pasgeboren tweede kind de vlag van IS. Abouallal had dat symbool op de achterkant van haar gsm staan. Ze gaven hun kinderen namen die verwezen naar de jihad.



In de zomer van 2015 keerden de beide vrouwen met hun kinderen terug naar Syrië, naar IS-gebied. Daar hertrouwden ze allebei met IS-strijders en raakten ze allebei opnieuw zwanger van hun derde kind.

Vijf jaar cel

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde de twee vrouwen bij verstek in november 2018 tot elk vijf jaar cel. Het vonnis was duidelijk. ‘Het feit dat de vrouwen doelbewust naar Syrië gaan om terug te gaan leven in een gebied gecontroleerd door IS, bewijst voldoende dat ze zich achter deze gruwelijke doctrine scharen en dat ze zich actief willen inzetten voor deze terroristische groep. Ze waren er duidelijk op uit om terug te huwen met een islamitische strijder. Uit hun eigen verhoren blijkt bovendien dat ze weet hebben van de gruwelijkheden die gepleegd werden door IS. Ze hebben zich uitdrukkelijk achter deze doctrine geschaard, waarbij ze effectief een gevaar vormen voor onze samenleving. Ze bestrijden de fundamentele waarden van onze samenleving.’

De familie van Wielandt en Abouallal probeerden verschillende keren via de kortgedingrechter te bekomen dat de Belgische staat de twee vrouwen en hun kinderen zouden helpen om vanuit Syrië terug te keren naar ons land. Na hun geslaagde vlucht uit Syrië was dat niet meer nodig.