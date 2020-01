Vakbonden kondigen acties aan na ontslag VRT-topman

Dat de Vlaamse regering VRT-topman Paul Lembrechts heeft ontslagen, lokt kritische reacties uit. De vakbonden kondigen acties aan.

Het Personeelsfront van de VRT en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA verwerpen het ontslag van Lembrechts.

‘Hij heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen’, melden ze in een persbericht. ‘De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Nu donderdag 23 januari beginnen, met de hoorzittingen in het Vlaams Parlement, de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst. Net op dit moment beslist de regering om de VRT te onthoofden.’

Uit protest organiseerden ze om 14 uur een korte walk-out. 'We vragen alle medewerkers om het werk stil te leggen en te verzamelen onder de toren', klonk het. 'De walk-out is de opstap naar meer acties de komende dagen en weken.'

Het ontslag van Lembrechts lost volgens Vlaams parlementslid Katia Segers, die de mediasector opvolgt voor de SP.A, de interne onrust bij de openbare omroep niet op. ‘De beslissing van de Vlaamse regering stort de VRT in chaos. Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?’

Het vertrek van Paul Lembrechts komt er na een conflict met directeur Media & Productie Peter Claes. Lembrechts vroeg zijn ontslag, de raad van bestuur ging daar niet op in. Die vertrouwensbreuk legde het hele directiecomité lam.

Segers wijst erop dat het directiecomité zich unisono - met uitzondering van Claes - achter Paul Lembrechts had geschaard.

Ook het lot van Peter Claes is nog onzeker. Mogelijk wordt het hele directiecomité herschikt.