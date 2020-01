Op het euthanasieproces in Gent heeft de uitvoerende arts aan de jury getoond hoe hij medicijnen toediende aan Tine Nys om te sterven. Hij zei ook dat hij de familie voorgesteld heeft om te horen dat haar hart niet meer klopte. ‘Ik heb daarmee niemand willen krenken, maar soms zijn nabestaanden bang dat de patiënt weer wakker zal worden.’

Het was een zenuwachtige arts die op vraag van de voorzitter plaatsnam in de getuigenstoel. Zo kon hij recht in de microfoon praten, want voor de drie beklaagden is in de beklaagdenbank maar é ...