Doodrijder van Merel De Prins moet niet terug naar de cel

Muhammed A. (23), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, wordt voorwaardelijk vrijgelaten. Hij moest na een politiecontrole even weer de cel in, maar gaat voor die nieuwe feiten vrijuit.

Dat heeft de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Eind november was gemeld dat Aytekin in Sint-Pieters-Leeuw was tegengehouden in een onverzekerd voertuig, waarin hij weliswaar als passagier zat maar waarvan hij de eigenaar zou zijn geweest.

Volgens de strafuitvoeringsrechtbank hebben zijn advocaten documenten voorgelegd waaruit bleek dat de bewuste wagen niet Aytekins eigendom was en dat die wagen wel verzekerd was.

Voorwaarden

De strafuitvoeringsrechtbank heeft de man wel elf voorwaarden opgelegd. Zo moet hij vast werk hebben, een aangepaste psychosociale begeleiding volgen, de slachtoffers vergoeden en uit hun buurt blijven.

Vluchtmisdrijf

A. werd in 2016 veroordeeld voor de aanrijding waarbij Merel De Prins om het leven kwam. De chauffeur pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf naar het buitenland, maar gaf zich uiteindelijk vrijwillig aan. Hij bleek allesbehalve aan zijn proefstuk toe en had op het moment van het ongeval al een zoveelste rijverbod. A. kreeg een celstraf van 5 jaar effectief opgelegd.