Vlaamse regering schuift topman VRT opzij

De Vlaamse regering schuift VRT-ceo Paul Lembrechts opzij. Dat meldt De Tijd en is aan onze redactie bevestigd. Het lot van directeur Peter Claes is nog onzeker.

Om 11 uur staat een persconferentie gepland van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en VRT-voorzitter Luc Van den Brande (CD&V). Daar zullen ze het vertrek van Paul Lembrechts aankondigen.

Het directiecomité wordt al om 10 uur ingelicht. In de wandelgangen circuleert de naam van Leo Hellemans als tijdelijke crisismanager. Van 2014 tot 2016 was hij al eens gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep.

Het vertrek van Paul Lembrechts komt er na een conflict met directeur Media & Productie Peter Claes. De ruzie over de te volgen strategie na de nieuwe besparingen opgelegd door de Vlaamse regering, legde het hele directiecomité lam. Lembrechts eiste het ontslag van Claes, maar de raad van bestuur weigerde dat.

Machtsstrijd

De overige directieleden sloten zich bij de ceo aan. In een vlammende brief naar Van den Brande beschuldigden ze Claes van deloyaal en oncollegiaal gedrag, zelfs van intimidatie. De raad van bestuur had nog een bemiddelaar aangesteld om een oplossing te zoeken voor de vertrouwensbreuk, maar die poging is mislukt.

Wat de vier andere directieleden nu gaan doen, is nog onduidelijk. Over het lot van Peter Claes buigt de raad van bestuur zich deze namiddag.

Met zijn vertrek komt Lembrechts als verliezer uit de machtsstrijd aan de top van de VRT. Ook zijn relatie met voorzitter Luc Van den Brande, die nog twee jaar langer voorzitter van de raad van bestuur blijft, was niet opperbest. Zeker binnen de politiek, maar ook binnen de VRT, werd Lembrechts omschreven als iemand die ‘lak heeft’ aan politiek.