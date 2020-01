Financietoren is duurste gebouw van ons land

De ambtenaren van de FOD Financiën hebben nieuwe huisbazen. De Zuid-Koreaanse financiële groep Meritz en de Londense vastgoedinvesteerder Valesco tellen meer dan 1,2 miljard euro neer voor de aankoop van de financietoren. Daarmee is de wolkenkrabber meteen ook het duurste gebouw in ons land. Voor de verkopers rinkelt de kassa.

Meritz en Valesco nemen de wolkenkrabber over van het Nederlandse vastgoedbedrijf Breevast en ZBG, die het gebouw begin deze eeuw overkochten van de federale overheid. Volgens Breevast gaat het om een recordverkoop. 'De transactie, die op 17 januari is afgerond, is de grootste voor een enkel pand ooit in België', klinkt het.

Momenteel huisvest de toren de federale overheidsdienst Financiën, die de kantoorruimte op lange termijn huurt. Ook de Sociale Zekerheid en enkele kleinere overheidsdiensten vinden er onderdak. Dat zijn in totaal zo'n 4.800 ambtenaren. In de toren is er in totaal 200.000 vierkante meter kantoorruimte.

Waarde verdubbeld

Breevast en ZBG boeken een forse meerwaarde op de verkoop. In december 2001 kon het de financietoren voor 301 miljoen euro overkopen van de overheid. Door die omstreden 'sale en lease back'-operatie kon de toenmalige regering-Verhofstadt het begrotingstekort terugdringen.

In 2005 begon een grote saneringsoperatie van de volledige 36 verdiepingen. Die duurde drie jaar, en kostte 325 miljoen euro. Er moest onder andere asbest worden verwijderd. De vastgoedbedrijven incasseren nu dus zowat het dubbele van wat ze in totaal betaald hebben.

Stadsvernieuwing

Voor Breevast en ZBG is de verkoop het sluitstuk van het stadsvernieuwsproject in de buurt. Ook in de RAC Belair-locaties werd 150.000 vierkant meter kantoor-, retail- en woonopperlvakte herontwikkeld of gebouwd. Die gebouwen werden al tussen 2014 en 2017 verkocht. 'De complete ontwikkeling vertegenwoordigt een van de grootste gecombineerde projecten van kantoren en wonen in Europa, en wij zijn trots een rol te hebben gespeeld in de realisering ervan', zegt Alexander Villaverde, lid van de Raad van Bestuur van ZBG

Bijna de grootste

De Financietoren is 144 meter hoog en is na de Zuidertoren (ook bekend als de pensioentoren, 148 meter) het hoogste gebouw van ons land. De toren dateert van 1982. De bouw begon al in 1974 en was erg complex onder meer omdat de funderingen heel diep zijn (26 meter) wat niet evident was door de hoeveelheid grondwater en de nabijheid van de Noord-Zuidverbinding.