Canada eist dat zwarte dozen alsnog naar Oekraïne of Frankrijk worden gestuurd

Canada dringt er bij Teheran op aan dat de zwarte dozen van het door Iran neergeschoten vliegtuig ‘snel’ naar Oekraïne of Frankrijk worden gebracht. Iran kwam dit weekend terug op een eerdere belofte om die zwarte dozen over te dragen.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne zei dat hij hierover contact heeft opgenomen met zijn Iraanse collega.

‘Ik herhaalde het standpunt van Canada dat de zwarte dozen zo snel mogelijk naar Oekraïne of naar Frankrijk moeten worden gestuurd, zodat het (onderzoek, nvdr.) kan worden gedaan op een plaats waar de expertise bestaat en op een transparante manier’, zei Champagne.

De minister reageerde op een verklaring van de woordvoerder van de Iraanse luchtvaartautoriteit, Hassan Rezaeifar. Die zei zondag dat de Iraanse autoriteiten de zwarte dozen dan toch niet naar Kiev gaan sturen. ‘De vluchtrecorders zijn in Iran en zullen vooralsnog aan niemand overhandigd worden’, aldus Rezaeifar.

Zaterdag zei Rezaeifar nog dat het onderzoek niet mogelijk was in Iran omdat het land niet over de nodige software beschikt om de gegevens te downloaden. Het is onduidelijk of dat nu plots wel mogelijk is.

Raketaanval

Troepen van de Iraanse Revolutionaire Wacht schoten op 8 januari per ongeluk een vliegtuig van Ukraine International Airlines neer. Het vliegtuig met vluchtnummer PS752 werd verkeerdelijk aanzien voor een raket, en is daarom neergehaald. Alle 176 mensen aan boord kwamen daarbij om. Het neerschieten van het Oekraïense vliegtuig gebeurde enkele uren nadat Iran raketten had afgevuurd op Iraakse basissen die ook door de Verenigde Staten gebruikt worden. Die aanvallen waren een vergelding voor de Amerikaanse aanslag op de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani. Iran was daarom voorbereid op een tegenaanval.