Zon breekt af en toe door

Het is maandagochtend opletten voor lokale aanvriezende mist en plaatselijke rijm- en ijsplekken. Overdag blijft het droog en rustig en wordt het geleidelijk zonnig ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het overwegend grijs met hier en daar wel een streepje zon.

De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 5 graden aan de kust. De wind is zwak en veranderlijk in Laag- en Midden-België en meestal matig uit noordoostelijke richtingen in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog maar wordt het koud met algemene nachtvorst en op de meeste plaatsen aanvriezende mist en vorming van lage bewolking. De minima liggen tussen 0 graden aan zee en lokaal -5 graden in de Ardennen. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen.

Dinsdagochtend verwachten we nagenoeg overal negatieve temperaturen. ‘s Ochtends is er kans op aanvriezende mist en plaatselijk hardnekkige lage bewolking, vooral dan in het westen en het noordwesten van het land. In de loop van de dag wordt het zonnig. De maxima schommelen tussen 2 en 4 graden, afhankelijk van de zonneschijn. De wind is meestal zwak uit veranderlijke richtingen.

Woensdagochtend is er opnieuw kans op enkele aanvriezende mistbanken. Vrij snel verwachten we veel bewolking vanaf de Noordzee, eventueel vergezeld van wat motregen. In het uiterste zuidoosten van het land zijn er de hele dag opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden, bij een zwakke wind uit noord tot noordoost of uit veranderlijke richtingen.