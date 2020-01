Hoe gul zijn de bloedgevers in uw gemeente?

Het Rode Kruis zoekt dringend 42.000 extra bloedgevers, zodat het te allen tijde ziekenhuizen van levensreddende bloedproducten kan blijven voorzien. ‘Versterking is nodig, omdat elk jaar zo’n 40.000 donoren afhaken. En we willen niet altijd bij dezelfde mensen aankloppen.’

Het Rode Kruis kon in 2019 rekenen op iets meer dan 170.000 donoren. Dat lijkt veel, maar is het niet. ‘Ongeveer 3 procent van de Vlamingen – ouder dan 18 jaar – is vandaag donor. Anderzijds heeft 70 procent van de Vlamingen de kans ooit bloed nodig te hebben’, zegt Rode Kruis-woordvoerder Ine Tassignon. Komt bij dat elk jaar 10 procent van het totale donorenbestand definitief afhaakt, om verschillende redenen: ‘Mensen worden wat ouder, worden ziek of verhuizen naar het buitenland.’



Vandaar dat het Rode Kruis met de campagne ‘Ons dorp geeft’ nu volop nieuwe donoren zoekt, ‘zodat we ook in de toekomst mensen kunnen blijven helpen die erg ziek zijn of zwaargewond raakten’. Concreet hoopt het Rode Kruis de komende weken en maanden zo’n 42.000 Vlamingen bereid te vinden om ook bloeddonor te worden. ‘Op die manier stijgt het totaal aantal donoren in 2020 naar zo’n 214.000 mensen, of zo’n 4 procent van de Vlamingen ouder dan 18.’



Cadeautje



Een realistische doelstelling, zo bewijzen gemeentelijke statistieken die het Rode Kruis verzamelde. In de Vlaams-Brabantse gemeente Bever – meteen de koploper voor heel Vlaanderen – is vandaag maar liefst 10 procent van de bevolking bloeddonor. ‘De verdienste van het organiserend comité dat veel creativiteit aan de dag legt om mensen aan te trekken’, zegt burgemeester Dirk Willem (CD&V), zelf al jarenlang een regelmatige bloedgever. ‘Wie een nieuwe donor aanbrengt, krijgt bijvoorbeeld een leuk geschenk. Het is bij ons ook een erg sociaal gebeuren. Mensen blijven nadien vaak hangen voor een praatje, krijgen in de zomer van de organisatie een ijsje aangeboden. Er zijn zelfs mensen uit andere gemeenten die speciaal naar Bever komen om bloed te geven, omdat het hier zo’n gezellige bedoening is.’



In de provincie Antwerpen geeft Arendonk (6,9 procent) het gulst, in West-Vlaanderen Langemark (6,4) in Oost-Vlaanderen Laarne (5) en in Limburg Voeren (4,5). Het Rode Kruis hoopt dat deze goede cijfers andere gemeenten ertoe aanzetten een tandje bij te steken. Zo blijven de grote steden wat achter, net als de kustgemeenten.



Lastige maand



Dat de nieuwe campagne nu wordt afgetrapt, is geen toeval. ‘Januari is altijd een wat lastigere maand: veel donoren zijn tijdens de kerstvakantie op reis geweest. En wie naar bepaalde regio’s reisde, mag dan een tijdje niet doneren. Januari is ook de griepmaand, waardoor opnieuw veel donoren geen bloed mogen geven.’

Bekijk hier de resultaten voor uw gemeente