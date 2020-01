Voor het eerst sinds zijn beslissing om het Britse koningshuis te laten voor wat het is en samen met zijn vrouw Meghan Markle te verkassen naar Canada, heeft de Britse prins Harry zondagavond in het openbaar gesproken over zijn beslissing.

In The Ivy Chelsea Garden, een chique club in Londen, sprak Prins Harry (35) een select kransje genodigden voor Sentebale, een liefdadigheidsorganisatie die zich het lot aantrekt van kinderen met hiv in Lesotho en Botswana.

De prins wilde eerst de olifant in de kamer bespreken. 'Ik wil dat jullie de waarheid van mij horen. Zoveel als ik kan delen. Niet als een prins of een hertog, maar als Harry. Dezelfde persoon die velen van jullie hebben zien opgroeien over de laatste 35 jaar, maar nu met een duidelijker perspectief.'

'Het Verenigd Koninkrijk zal altijd mijn thuis blijven', zei de prins. 'Maar er was geen enkele andere mogelijkheid dan te verhuizen naar Canada.'

'Eindelijk was de tweede zoon van Diana van straat'

Hij beklemtoonde vooral hoeveel pijn de beslissing bij hem en zijn vrouw Meghan heeft gedaan. Tegelijk counterde hij omfloerst de kritiek als zou het Meghan zijn geweest die hem die keuze heeft opgedrongen. 'Ik ben opgegroeid met het gevoel dat ik gesteund werd door zovelen van jullie en keek toe hoe Meghan met open armen werd verwelkomd, toen jullie zagen hoe ik de liefde en het geluk vond waar ik heel mijn leven op had gehoopt. Eindelijk was de tweede zoon van Diana van straat, hoera.'

'Ik weet dat jullie me goed genoeg leren kennen hebben door de jaren heen om erin te vertrouwen dat de vrouw die ik gekozen heb als mijn echtgenote, dezelfde waarden deelt als ik. En dat doet ze. En ze is dezelfde vrouw als op wie ik verliefd werd. We doen er beiden alles aan om met trots onze rol voor dit land uit te voeren. Toen Meghan en ik getrouwd waren, waren we enthousiast, we waren hoopvol en we stonden klaar om te dienen.'

'En net daarom ben ik triest dat het zover is moeten komen. De beslissing die ik heb gemaakt, voor mijn vrouw en ik om een stop terug te zetten, is er geen waar ik licht over ben gegaan. We hebben hier maanden en maanden over gepraat na jaren van uitdagingen.'

'Het allergrootste respect voor mijn grootmoeder'

'Ik weet dat ik het niet altijd juist heb, maar geloof me: er was echt geen andere optie. Interpreteer onze beslissing alstublieft ook niet als een vlucht en zeker niet van jullie weg. We wilden de koningin, de Commonwealth en mijn militaire associaties blijven dienen, maar zonder publieke financiering. Jammer genoeg was dat niet mogelijk.'

'Ik heb dat geaccepteerd, wetende dat het niet verandert wie ik ben of hoe toegewijd ik ben. Maar ik hoop dat dit jullie helpt te begrijpen hoe ver het gekomen was. Dat ik mijn familie een stap zou doen terugnemen van alles wat ik ooit gekend heb, om een stap vooruit te zetten in wat ik hoop dat een vredevoller leven kan zijn.'

'Toen ik 23 jaar geleden mijn moeder verloor, hebben jullie me onder je vleugels genomen. Jullie hebben zo lang voor me gezorgd. Maar de media zijn een machtige kracht. Mijn hoop is dat de dag ooit zal komen dat de steun die we bij elkaar vinden veel machtiger zal zijn. Want dit is zo veel groter dan enkel wij.'

'Het is een privilege geweest jullie te dienen en we zullen ons leven zo blijven leiden', aldus de prins, die daarna koningin Elizabeth bedankte: 'Ik zal altijd het allergrootste respect blijven hebben voor mijn grootmoeder. Ik ben haar, en de rest van mijn familie, ongelooflijk dankbaar voor de steun die ze mij en Meghan de jongste maanden hebben gegeven.'

'Ik ga dezelfde man blijven die houdt van zijn land en zijn leven wijdt aan het steunen van de doelen, liefdadigheid en militaire gemeenschappen die zo belangrijk zijn voor mij. Samen hebben jullie mij onderwezen in het leven en deze rol heeft me meer geleerd over wat juist en rechtvaardig is dan ik me ooit kon inbeelden. We nemen een sprong in het onbekende, dus bedankt om me de moed te geven om deze volgende stap te zetten', besloot prins Harry.

Intussen heeft Meghan Markle ook een overeenkomst met Disney. Op onderstaande beelden, die begin deze week uitlekten, zien we hoe haar man Harry al in juli 2019 Disney-baas Bob Iger aanspreekt over de voice-overkwaliteiten van zijn echtgenote.