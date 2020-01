Stoffel Vandoorne finishte tijdens de Formule E-race in Santiago als zesde en veroverde zo ook de leiding in het kampioenschap. Vandoorne zelf is tevreden maar beseft ook dat het de volgende keer nog beter moet.

"De kwalificatie verliep goed voor ons, ook al slaagden we er niet in om de super pole te halen," blikt Stoffel Vandoorne terug op de Formule E-race in Chili.

"Realistisch gezien hadden we daar misschien wel rekening mee gehouden. Het belangrijkste is echter dat ik de snelste in mijn groep was en dat met een grote voorsprong. Zo konden we in de top tien starten."

Van op de negende plaats op de grid raakte Vandoorne van bij de start meteen betrokken bij enkele intense gevechten.

"Het was een zware en incidentrijke race voor mij. Mijn wagen werd langs alle kanten geraakt en daardoor reed mijn wagen niet honderd procent rechtdoor meer. Bij gevolg was het erg moeilijk om vlot de finish te halen. Ik ben echter blij dat ik daarin geslaagd ben want er waren echt wel veel incidenten tijdens de race."

Ook bij Mercedes waren ze vol lof over de prestatie van onze landgenoot. Stoffel Vandoorne zelf is uiteraard blij dat hij kostbare punten wist te behalen.

"Het is belangrijk voor ons dat we opnieuw punten behaald hebben," aldus Stoffel. "Dat is wat belangrijk is in dit kampioenschap. Misschien verloren we enkele punten maar we moeten vooruit kijken en het tijdens de volgende race beter doen."

