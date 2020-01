75 à 100 gedetineerden ontsnappen uit Paraguayaanse gevangenis

Minstens 75 leden gevangenen konden vandaag vluchten uit de gevangenis Pedro Juan Caballero, vlakbij de Braziliaanse grens. Het staat zo goed als vast dat ze hulp kregen van cipiers. De overheid wist al wekenlang dat een Braziliaans drugskartel een ontsnapping plande. Hen tegenhouden, is desondanks niet gelukt.

Vanuit de sanitaire blokken hebben de gedetineerden een tunnel gegraven naar de buitenwereld. Ze moeten weken hebben gegraven, in één van de cellen vond de politie 200 zandzakken. Toch was de tunnel er wellicht maar voor de schijn. Vermoed wordt dat het een rookgordijn is om te verdoezelen dat cipiers hen simpelweg via de grote poort naar buiten lieten.

Foto: AP

‘Dit is een ontsnapping zonder voorgaande’, zei de Paraguayaanse minister van Justitie, Cecilia Perez. Ze is ervan overtuigd dat de gedetineerden hulp gekregen hebben: ‘Het was een werk van enkele weken. Het is duidelijk dat het personeel op de hoogte was maar niets heeft ondernomen. We zijn zeker dat er een schandalige samenzwering was met de gevangenisbewakers.’

Tientallen cipiers zijn opgepakt voor ondervraging. De gevangenisdirecteur is inmiddels al ontslagen.

Smeergeld

De meeste ontsnapte gedetineerden maken deel uit van het machtige drugskartel Primeiro Comando da Capital (P.C.C.). Het is al langer geweten dat de P.C.C. haar drugshandel opzet vanuit gevangenissen. De bende rekruteert er ook nieuwe leden. Geschat wordt dat ze met zo’n 30.000 zijn. Ze domineren de cocaïne-industrie in São Paulo en zijn ook niet vies van illegale wapenhandel. Ze zijn actief in Brazilië, Paraguay, Bolivië en Colombia.

Pérez verklaarde een maand geleden al dat ze weet had van ontsnappingsplannen van P.C.C., en dat de bende gevangenisbewakers 80.000 dollar had geboden om de vlucht van hun leider te faciliteren.

Acevedo laat weten dat inlichtingendiensten aanwijzingen hebben dat de gevangenen de voorbije dagen in kleine groepjes zijn ontsnapt.

Het voorval toont nog maar eens aan dat Braziliaanse drugkartels geïnfiltreerd zijn binnen de Paraguayaanse veiligheidsdiensten. Vanuit Paraguay versluizen ze drugs en wapens naar Brazilië.

Euclides Acevedo, minister van Binnenlandse Zaken van Paraguay, zegt dat het land in maximale staat van paraatheid is en zijn beste onderzoekers heeft uitgestuurd om de ontsnapte gevangenen opnieuw te vatten. Pérez lijkt er weinig hoop op te hebben. De gevangenis ligt dicht bij de Braziliaanse grens, ze vermoedt dat de criminelen die grens al zijn overgestoken. ‘Dit is heel ernstig’, laat ze optekenen.

Het gevangeniswezen in Paraguay kreunt al jaren onder onderfinanciering en onderbemanning, waardoor het erg vatbaar is voor corruptie, weet de New York Times.