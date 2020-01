Eli Iserbyt wint vierde Wereldbekermanche van het seizoen in Nommay na fantastisch duel met Toon Aerts

Eli Iserbyt heeft in het Oost-Franse Nommay zijn vierde Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De Bavikhovenaar klopte Toon Aerts na een bijzonder leuk duel. Aerts blijft wel leider in het klassement: als hij volgende week in Hoogerheide in de top 11 finisht, is hij opnieuw eindwinnaar. Kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck werd derde.

Geen Mathieu van der Poel aan de start in Nommay: de wereldkampioen trok op trainingsstage. En dus waren er kansen voor de andere veldrijders, want Van der Poel won de laatste vier Wereldbekermanches - aan de eerste drie in Iowa City, Waterloo en Bern nam hij niet deel. Ook Wout van Aert was er niet bij in Oost-Frankrijk. Het was vooral uitkijken naar Toon Aerts, die in het Wereldbekerklassement een voorsprong van 45 punten op Michael Vanthourenhout en 51 punten op Eli Iserbyt verdedigde.

Iserbyt en Aerts kiezen het ruime sop

Het was niet Toon, maar Thijs Aerts die de beste start nam en als eerste het veld in dook. De jongere van de twee broers viel echter al snel terug. Het signaal voor Eli Iserbyt om aan te vallen. Toon Aerts kon als enige het tempo van de Bavikhovenaar aan. De twee vonden elkaar en reden in de volgende rondes steeds verder weg van de verzamelde concurrentie. De twee konden net voor halfweg zelfs even surplacen, maar de achtervolgers kwamen nauwelijks dichterbij.

Aerts en Iserbyt deelden elk wat prikjes uit, maar in de zesde van tien rondes leek de beslissing te vallen na een aanval van Aerts. Iserbyt haakte af, waarna de Wereldbekerleider aan een solo richting finish kon beginnen. Of zo leek het toch, want de kleine Iserbyt gaf zich nog niet gewonnen. Hij begon te knabbelen aan zijn achterstand van zo’n 15 seconden en bij het ingaan van de voorlaatste ronde kwam de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal opnieuw aansluiten. Toen Aerts even later van fiets wisselde, kwam Iserbyt zelfs alleen aan de leiding.

Spannende slotronde

Iserbyt leek even gewonnen spel te hebben, maar ook Aerts wilde niet plooien. De voormalige Europese en Belgische kampioen beet op de tanden en kwam weer bij Iserbyt. Ze gingen samen de slotronde in. Daarin gooide Aerts het eerste bommetje. De Wereldbekerleider reed weg en Iserbyt leek verslagen, maar toch keerde de Bavikhovenaar nog eens terug. Iserbyt ging erop en erover en dat bleek de beslissing: Aerts moest zich gewonnen geven. Laurens Sweeck werd derde op 1’15”, voor Lars van der Haar en Tom Pidcock.

Foto: BELGA

Toon Aerts blijft met 507 punten leider in de Wereldbeker, maar hij is nog niet zeker van eindwinst. Eli Iserbyt komt op 466 eenheden. Aerts heeft volgende week in Hoogerheide aan een 11de plaats genoeg om voor het tweede opeenvolgende jaar eindwinnaar te worden. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck hebben nog een waterkansje op eindwinst, maar dan moeten er zowel met Aerts als Iserbyt al vreemde dingen gebeuren.

.@IserbytEli pakt z'n 4⃣e zege in de Wereldbeker en daar is hij wel héél diep voor moeten gaan. 😮 pic.twitter.com/d6sHwRUb7U — Play Sports (@playsports) January 19, 2020

Uitslag Wereldbeker Nommay:

1) Eli Iserbyt

2) Toon Aerts

3) Laurens Sweeck

4) Lars van der Haar

5) Thomas Pidcock

6) Corné van Kessel

7) Quinten Hermans

8) Gianni Vermeersch

9) Jens Adams

10) Tom Meeusen

Tussenstand Wereldbeker na 8 van 9 manches:

1) Toon Aerts - 507 ptn

2) Eli Iserbyt - 466 ptn

3) Michael Vanthourenhout - 432 ptn

4) Laurens Sweeck - 429 ptn

5) Lars van der Haar - 417 ptn