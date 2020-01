Thibau Nys boekt zes op zes in de wereldbeker veldrijden bij de junioren

Thibau Nys heeft zondag de zesde manche van de Wereldbeker veldrijden bij de junioren op zijn naam geschreven. De kersverse Belgische kampioen haalde het in het Franse Nommay van de Fransman Rémi Lelandais en onze landgenoot Emiel Verstrynge. Met Jetze Van Campenhout (7e) en Ward Huybs (8e) eindigden nog twee landgenoten in de top tien.

Nys was al zeker van eindwinst in de Wereldbeker na zijn winst in Namen en telt nu zes overwinningen op zes in dit regelmatigheidscriterium.

Bij de beloften was de Nederlander Ryan Kamp aan het feest. Hij soleerde naar de zege voor de Zwitser Kevin Kühn en de Brit Thomas Mein. Eerste landgenoot werd Ryan Cortjens op een vierde plaats. Voor Kamp is het zijn eerste overwinning in een Wereldbeker.

Tweedejaarsbelofte Kamp koerst bij Pauwels Sauzen-Bingoal en tekende eerder deze week een profcontract voor drie jaar bij het team van Mettepenningen, al maakt hij wel nog niet meteen de overstap naar de profs en krijgt hij er de kans om zich verder te ontwikkelen.

Kevin Kuhn, winnaar in Bern, Namen en Heusden-Zolder is de eindwinnaar van de Wereldbeker. Enkel de beste vier resultaten tellen bij de beloften en de Zwitser kan niet meer bijgebeend worden. Hij telt 230 punten, 25 meer dan Ryan Kamp. De Duitser Thomas Mein staat derde met 173 punten.