Zestig dienstkaarten verdwenen uit politieschool: vrees voor ‘valse agenten’

Zeker zestig dienstkaarten van leerling-agenten van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO zijn spoorloos. Volgens een goede bron werden de kaarten in drie zendingen opgestuurd maar verdwenen ze telkens weer in de school. In totaal zestig leerlingen zitten nu zonder dienstkaart. Gevreesd wordt dat mensen met slechte bedoelingen ze gaan gebruiken om zich voor te doen als valse agenten.

Het is niet duidelijk of de kaarten verloren gegaan zijn of gestolen zijn. De school beweert alvast te denken dat ze verloren zijn en deed een aangifte van verlies. ‘Hierdoor zijn alle zestig kaarten officieel geseind en dus in se onbruikbaar’, zo stelt de school in een persbericht.

Politieschool Paulo kwam eerder al in het nieuws toen bekend raakte dat de persoonlijke gegevens van honderden docenten, allen politiemensen en magistraten, gestolen werden nadat de website van de school gehackt werd. Verschillende docenten worden sindsdien lastiggevallen door een buitenlandse phishingbende die de geheime bankcode van de slachtoffers probeert te ontfutselen.