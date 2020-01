Belgische sms’en duiken op in impeachment Trump

In de Oekraïne-affaire rond president Trump wordt de naam Anthony de Caluwé genoemd. De man - vermoedelijk een Nederlander - verstuurde vanaf een Belgisch nummer sms’en over het bespioneren van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne.

‘Niets is veranderd, ze beweegt nog altijd niet, ze controleren vandaag opnieuw.’ ‘Het is bevestigd, we hebben iemand binnen.’ Die berichten, afkomstig van een Belgisch telefoonnummer, zijn vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ze maken deel uit van het afzettingsonderzoek naar Amerikaans president Donald Trump.

De ‘ze’ in de berichten verwijst naar Marie Yovanovitch. Anthony de Caluwé verzond de berichten (incluis locatiegegevens en andere informatie over Yovanovitch) waaruit zou blijken dat hij Yovanovitch bespioneerde toen ze nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Niet veel later werd zij vroegtijdig teruggeroepen naar Washington, na wat zij zelf omschreef als een lastercampagne door Trumps advocaat Rudy Giuliani.

De berichten waren maar om te lachen, zegt Anthony de Caluwé nu.

Hij verstuurde de Whatsapp-boodschappen vorig jaar naar Republikein Robert Hyde. Die stuurde de berichten op zijn beurt door naar zakenman Lev Parnas, die samenwerkte met Giuliani om schadelijke informatie boven te halen over Trumps politieke rivaal Joe Biden.

De Caluwe laat via zijn woordvoerster aan The Washington Post weten ‘dat hij op geen enkel moment betrokken was bij het bespioneren van Amerikanen’. Ook zegt hij geen contacten in Oekraïne te hebben en Parnas niet te kennen. Zijn berichten met Hyde waren ‘een ludieke uitwisseling’. Ook Parnas zegt de berichten tussen de Nederlander en Hyde nooit serieus te hebben genomen.

Mysterieuze man

Wie De Caluwe precies is, is niet duidelijk. Volgens zijn woordvoerster is hij een 52-jarige Nederlander die als financieel adviseur in Florida werkt. Voor zijn werk zou hij vaak naar België reizen. Op sociale media gebruikt hij ook de naam Anthony Hemelrijk en hij zegt in Palm Beach (Florida) te wonen, dezelfde woonplaats als Parnas. Hyde en De Caluwe hebben elkaar onder meer ontmoet in het Trump Hotel in Washington en een keer in Florida. Hij zou een fervent Trump-fan zijn.

Aan de Amerikaanse zender NBC News zei de Caluwé in eerste instantie dat hij niet bij de zaak betrokken was. Hij bevestigde wel dat Hyde hem om informatie had gevraagd over waar Yovanovitch zich wanneer bevond, maar zei dat hij had geweigerd om mee te werken. 'Ik heb Hyde gezegd dat zoiets niet legaal is', beweerde de Caluwé vrijdag.

Op zaterdag klonk het anders. NBC News confronteerde De Caluwé met de screenshots van zijn WhatsApp-berichten aan Hyde. Daarop antwoordde De Caluwé dat hij de berichten inderdaad had verstuurd, maar dat er geen sprake was van echte spionage. 'Mijn band met Rob is vriendschappelijk en dit was niet meer dan een belachelijke grap.'