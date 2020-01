SP.A-voorzitter Conner Rousseau eist het thema veiligheid op voor zijn partij. ‘Dat gaan we niet meer van ons bord laten eten.’

Sfeer was er genoeg, vanmiddag op de SP.A-nieuwjaarsreceptie op de mijnsite in Zolder. Conner Rousseau zong er samen met Wim Soetaer zijn hit ‘Allemaal’, PS-voorzitter Paul Magnette - op witte sneakers - danste op het podium.

Rousseau probeerde zijn partij mee te nemen in de heropstanding van zijn partij. ‘Als 2019 het jaar van het verzet was, dan roep ik 2020 nu al uit tot het jaar van de strijd. De strijd om solidariteit weer mainstream te maken’, zei Rousseau. De slogan ‘solidariteit werkt’ liep als een rode draad door zijn toespraak.

Solidariteit ook op het vlak van klimaat of veiligheid, thema’s die tot de kernboodschap van andere partijen behoren. Om het klimaat te redden is een sterke overheid nodig, die collectieve maatregelen neemt. De gewone man is afhankelijk van solidariteit voor zijn veiligheid, vindt Rousseau. ‘Vandaag koopt iemand met veel geld zijn eigen veiligheid. Maar de gewone man, met een gewone job, in een gewone wijk, is afhankelijk van de politiek, van solidariteitsheffing voor zijn veiligheid. Net daarom is veiligheid een links thema.’

Een sterke overheid betekent ook dat er dringend een regering moet komen. ‘Ik heb de jongste weken zo’n ogen getrokken’, zei Rousseau. ‘Het enige wat ik tot nu toe heb gezien of gehoord is: ik wil niet met die, en als hij of zij meedoet, doe ik niet mee. Bijna niemand is bezig met wat er echt toe doet, behalve met zichzelf.’

Rousseau zegt dat hij voor de formatie maar een boodschap heeft: ‘Stop met uw spelletjes. Zoek naar oplossingen. Get shit done.’