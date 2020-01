Hommeles bij de Democraten: Joe Biden beschuldigt Bernie Sanders ervan een 'fake video' te verspreiden over hem. Volgens Sanders stelde Biden in 2018 voor om, net zoals de Republikein Paul Ryan, te besparen in de sociale zekerheid. Maar volgens factcheckers is eigenlijk het tegendeel waar en was Biden net aan het spotten met Ryan. Maar ook Bidens beschuldigingen aan het adres van Sanders zijn niet helemaal correct.