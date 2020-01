Het juridische team van de Amerikaanse president Donald Trump lanceert een offensief tegen zijn impeachment. Volgens het team schendt de afzettingsprocedure de grondwet en zal het de verkiezingen later dit jaar verstoren.

Volgens de advocaten van Trump zijn de impeachmentartikelen die werden goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ‘een gevaarlijke aanval op het recht van het Amerikaanse volk om vrij een president te kiezen’.

‘Dit is een schaamteloze en onwettige poging om de verkiezingsresultaten van 2016 te vernietigen’, vindt het juridische team. Het is volgens hen ook een poging tot inmenging in de verkiezingen van 2020. Ze claimen dat de aanklachten tegen de president ongeldig zijn omdat het niet om een crimineel feit gaat.

Een impeachment is echter geen juridisch maar een politiek proces. De Amerikaanse grondwet bepaalt dat een president afgezet kan worden als hij schuldig wordt bevonden aan wangedrag. Trump wordt ervan beschuldigd zijn macht te hebben misbruikt. Zijn team vecht dat aan op basis van grondwettelijke argumenten en procedurele fouten.

De impeachmentmanagers, of aanklagers, gaven zaterdag een juridisch document van 111 pagina’s vrij, waarin hun visie op de zaak werd uitgelicht. Er staan getuigenissen in van onder andere ambassadeurs en veiligheidsdiensten. Volgens hen in de zaak simpel. ‘President Trump heeft zijn macht misbruikt, en hij heeft onze nationale veiligheid en de integriteit van de verkiezingen en onze democratie geschonden.’

Impeachment

Het afzettingsproces tegen Trump begon donderdag formeel in de Amerikaanse Senaat. De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn macht als president misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne. Eind september kondigde Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, aan dat de Democraten een impeachment-onderzoek opstartten tegen president Donald Trump. Het besluit kwam er na het erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De president zelf ontkent alle beschuldigingen.