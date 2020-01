Kleinste mobiele man ter wereld overleden

Khagendra Thapa Magar, die volgens het Guinness World Records de kleinste man ter wereld was die zelfstandig kon stappen, is op 27-jarige leeftijd overleven.

Magar kwam uit Nepal en was 67,08 centimeter groot. Hij werd in 2010 benoemd als kleinste mobiele man ter wereld. In zijn woonplaats Pokhara werd hij door artsen van Guinness nauwkeurig gemeten, nadien kreeg hij een officieel certificaat van Guinness.

Magar met zijn certificaat. Foto: AFP

Mahars vader, een fruitteler en -verkoper, was toen in de wolken. ‘We zijn erg trots op onze zoon. We zijn eindelijk erkend en onze dromen zijn eindelijk uitgekomen’, zei hij. De kleine man werd nadien ingezet om het toerisme van Nepal te stimuleren. Hij werd goodwill-ambassadeur tijdens het Visit Nepal Year en deed televisieoptredens.

‘Zijn glimlach was aanstekelijk’, reageert Guinness World Records op het overlijden van Magar. ‘Hij deed het hart smelten van iedereen die hem ontmoette.’

De huidige kleinste mobiele man ter wereld is nu de Colombiaan Edward Hernadez, hij meet 70,21 centimeter.

Het Guinness World Records maakt een onderscheid tussen de mobiele en niet-mobiele mensen. De Filipijn Junrey Balawing kan niet zelfstandig staan of stappen. Hij is met zijn 59,93 centimeter de kleinste niet-mobiele man ter wereld.