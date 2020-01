Man zwaargewond na slagen op hoofd in Tremelo

Een 42-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt door stomp geweld op het hoofd in Tremelo. De lokale politiezone voert het onderzoek. Getuigen zagen twee mannen wegvluchten.

Het slachtoffer ging in het holst van de nacht een wandeling maken met zijn hond, toen hij plots werd aangevallen aan de Broekstraat in de Vlaams-Brabantse gemeente Tremelo. De veertiger kreeg stomp geweld op het hoofd te verduren. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer kon nog niet verhoord worden.



Getuigen zagen twee gemaskerde mannen wegvluchten. Van de mogelijke daders is nog geen spoor. De politiezone BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) leidt het onderzoek. Het lab en het afstappingsteam van de politie zijn ter plaatse geweest.