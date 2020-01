Stoffel Vandoorne grijpt de leiding in Formule E-kampioenschap

Maximilian Günther heeft de Formule E-race in Santiago gewonnen. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne eindigde de race als zesde en komt aan de leiding van het Formule E-kampioenschap.

In de stoffige straten van Santiago in Chili kregen we een spectaculaire race te zien waarin er tot in de laatste ronde werd gestreden voor de overwinning. Een verbeten strijd tussen Maximilian Günther en Antonio Felix da Costa werd uiteindelijk door Günther gewonnen.

Permission to rename Santiago as 'overtake city' #SantiagoEPrix pic.twitter.com/Mu2F2gppTV — ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 18, 2020

Mitch Evans vervolledigde het podium doordat de Nederlander Nyck de Vries een tijdstraf van vijf seconden kreeg en terugviel naar de vijfde plaats. De teamgenoot van Stoffel Vandoorne bleef zo net onze landgenoot voor die als zesde finishte.

Vandoorne was de enige rijder bovenaan het klassement die echt uit de problemen bleef en hij slaagt er zo in om aan de leiding in het kampioenschap te komen. Vandoorne heeft drie punten voorsprong op Alexander Sims die in Santiago puntloos bleef.

