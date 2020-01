Harry en Meghan Markle doen afstand van hun koninklijke titels en krijgen geen toelage meer

Prins Harry en Meghan Markle verliezen hun koninklijke titels en bijhorende financiering. Dat meldt Buckingham Palace in een mededeling. Ook zullen ze de renovatiewerken van het Frogmore House terugbetalen.

Buckingham Palace bevestigt dat de Queen een akkoord bereikt heeft met Harry en Meghan. Eerder deze maand maakten ze bekend dat ze een stap opzij wilden zetten in het Britse koningshuis en afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk zouden verblijven.

Het koppel zal voortaan niet langerer in naam van Koningin optreden, voor zowel burgerlijke als militaire activiteiten. Ook de toelage die ze kregen voor zulke activiteiten vervalt. De nieuwe regeling zou vanaf de lente van 2020 ingaan.

Daarnaast mogen ze hun koninklijke titels (de aanhef ‘Koninklijke Hoogheid’) niet meer gebruiken.'De hertog en hertogin van Sussex hebben ook aangegeven dat ze renovatiewerken aan Frogmore Cottage wensen terug te betalen, het blijft hun thuis in het VK.' Volgens de BBC gaat het om een bedrag van 2,4 miljoen pond (ongeveer 2,8 miljoen euro).

'Na vele maanden van gesprekken en ook meer recente discussies, ben ik blij dat we samen een constructieve en ondersteunende manier hebben gevonden waarop mijn kleinzoon en hun familie hun leven kunnen voortzetten', aldus de Queen nog in de mededeling. 'Harry, Meghan en Archie zullen steeds geliefde leden van mijn familie blijven.' Ook zegt de Queen dat ze erkent dat Harry en Meghan het de afgelopen twee jaar moeilijk hebben gehad, en dat ze respecteert dat de twee een meer onafhankelijk leven willen leiden.

'Ik wil hen bedanken voor de toewijding in het werk dat ze verricht hebben, in dit land en daarbuiten. In het bijzonder ben ik trots op hoe Meghan zo snel deel van de familie is geworden.' In de mededeling van Buckingham Palace staat ook nog dat 'hoewel ze de Queen niet langer formeel kunnen vertegenwoordigen, de Sussexes duidelijk hebben gemaakt dat ze in alles wat ze doen de waarden van Hare Majesteit zullen respecteren.'

Intussen heeft Meghan Markle ook een overeenkomst met Disney. Op onderstaande beelden, die begin deze week uitlekten, zien we hoe haar man Harry al in juli 2019 Disney-baas Bob Iger aanspreekt over de voice-overkwaliteiten van zijn echtgenote.