Nul fouten in de eerste twee dicteerondes, het 22 letters tellende woord ‘groteletterbibliotheek’ gevonden en langst overeind gebleven in de afsluitende spelling bee: Joost Verheyen, een advocaat uit Paal-Beringen, mag zich de winnaar noemen van De Schrijfwijzen, het Groot Dictee Heruitgevonden, een organisatie van De Standaard, Creatief Schrijven en de Vlaamse bibliotheken.

Verheyen herkent een Groen Boekje als hij er één ziet: in 1998 was hij een van de eerste Vlamingen die het Groot Dictee in Den Haag won. Professioneel is hij als advocaat niet specifiek met spelling bezig. ‘Het is eerder een hobby’, zei hij op het podium van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Staan nog op zijn palmares: zeven overwinningen op rij op het dictee van het Davidsfonds.

Of hij dit dictee moeilijk vond? ‘Niet echt.’ De moeilijkheid zat hem vooral in de laatste ronde: een spelling bee, een afvallingsrace op het podium, waarbij de vijf finalisten letter voor letter een voorgelezen woord moet dicteren. ‘Die was ook niet extreem moeilijk, maar het kwam erop aan koelbloedig te blijven’, zei Verheyen achteraf. ‘Mijn concurrenten hebben fouten gemaakt tegen woorden die ze volgens mij op zich wel kenden, maar ze waren allicht even het noorden kwijt.’ Dat zal wel, met woorden als parallelelementen en adjudant-onderofficieren. De nummer twee en drie van De Schrijfwijzen struikelden uiteindelijk over drugs en de media: Edward Vanhove (tweede) ging even duizelen door hasjiesj, Günther Martens (derde) zal nog lang achtervolgd worden door paparazzi, met één p dus, en niet met twee.

Sexy Bijbelstudies

Niet dat er voordien geen valkuilen opgezet waren. Gestrest is met één s op het einde, pietjes-precies behoeven geen hoofdletter en bruuskeer krijgt twee u’s: de eerste ronde had ook haar instinkers. Die sloot het meeste aan bij het dictee zoals we het kennen: schrijf een voorgelezen tekst foutloos op papier. Sommige van de 177 deelnemers vonden de sectie laatmiddeleeuwse Bijbelstudie blijkbaar eerder sexy. De jury plaatste met een glimlach een rood streepje in de kantlijn. Vijftien deelnemers, een kleine 10 procent van het totaal, klokten af op nul fouten.

In de tweede ronde bleven precies evenveel mensen foutloos. De deelnemers kregen 22 multiplechoicevragen voorgeschoteld: verbouwereerd of verbauwereerd? Antrax of anthrax? Hobby’s of hobbies? Wie alle vragen correct beantwoordde, kon meteen aan de slag om met de 22 juiste letters om een zo lang mogelijk woord te vormen. Liefst tien deelnemers kwamen zo met groteletterbibliotheek op de proppen, opmerkelijke prestatie. Astrid Houthuys, de chef eindredactie bij De Standaard die de namiddag aan elkaar praatte, schrok er niet van: ‘Hier zit dan ook het kruim van taalminnend Vlaanderen samen.’

Dat bleek: de vijf finalisten maakten als enigen de hele namiddag geen enkele fout. Zes anderen maakten maar één fout en misten zo net de finale, nog eens twaalf hielden het bij twee fouten.