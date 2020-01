‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ in 2022 op het scherm

‘House of the Dragon’, de nieuwe televisiereeks die zich afspeelt in het ‘Game of Thrones’-universum, zal volgens producent HBO in 2022 klaar zijn. Een eerdere spinoff met Naomi Watts, ‘Bloodmoon’, werd na een pilootaflevering geannuleerd.

De reeks, die al eerder was aangekondigd, wordt geschreven door Ryan Condal en GoT-bedenker George R.R. Martin. ‘House of the Dragon’ is gebaseerd op Fire & Blood, het recentste boek van Martin. ‘Ze zijn nu aan het schrijven’, zegt Casey Bloys van HBO aan het filmmagazine Deadline. ‘Mijn gok is dat alles zo rond 2022 klaar zal zijn.’

House of the Dragon legt zich toe op het verhaal van de familie Targaryen en speelt zich zo’n 300 jaar voor de bestaande reeksen af. Er is nog niets bekend over welke acteurs zullen meespelen.

Na het eindigen van de ‘reguliere’ Game of Thrones-reeks werden er verschillende spinoffs bestudeerd bij HBO. Naast House of the Dragon waren er nog drie andere kanshebbers, die nu allemaal voor onbepaalde tijd in de koelkast gaan.

House of the Dragon was nochtans niet het eerste post-Game of Thrones-project dat groen licht kreeg bij HBO. Van Bloodmoon, een reeks geschreven door Jane Goldman met onder andere Naomi Watts, werd zelfs een pilootaflevering gemaakt. ‘Soms draaien zaken goed uit, soms draaien ze minder goed uit’, zegt Bloys daarover aan Deadline. ‘Jane zette haar universum 8.000 jaar voor de klassieke reeks, dus er was veel voor nodig. Ze heeft haar job geweldig gedaan, maar het algemeen gevoel zat gewoon niet goed. Het voordeel aan House of the Dragon is dat er een tekst is die als houvast voor de reeks kan dienen.’