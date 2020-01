Zeventienjarige opgepakt voor aanval op buschauffeur die tien messteken kreeg

De lokale politie van de zone Hekla (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar) heeft vrijdag een 17-jarige opgepakt in het onderzoek naar de aanval op een 58-jarige buschauffeur aan het station van Kontich. Dat meldt het Antwerpse parket zaterdag. De tiener werd intussen al voor de jeugdrechter geleid, die besliste om hem in een gesloten instelling te plaatsen.

De verdachte kwam in het vizier van de politie op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen. Hij ontkent vooralsnog wel de feiten. Ook over zijn mogelijke motief is nog niets bekend.

De aanval vond plaats op donderdagavond 9 januari, toen de buschauffeur in kwestie aan het station van Kontich even zijn deur had geopend om een sigaret te kunnen gaan roken. Een 15-jarig meisje uit Kontich stapte om hem af om inlichtingen te vragen, en net op dat moment dook een man op die zich meteen op de buschauffeur richtte en tijdens een schermutseling een tiental keer uithaalde met een steekwapen.

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, maar zette - mogelijk in shock - toch nog zijn rit verder richting Lier. Pas toen hij zijn voertuig naar de stelplaats in Willebroek had gebracht, zag hij in dat hij zware steekwonden had opgelopen en verwittigden zijn collega’s de hulpdiensten.