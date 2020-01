Op het Autosalon in Brussel zijn zaterdagmiddag 185 actievoerders van de militante milieubeweging Extinction Rebellion opgepakt. Ze protesteerden er tegen de, wat zij noemen, 'vele leugens die de autofabrikanten blijven vertellen om hun verkoop ten koste van het milieu te verhogen'.

De actievoerders verstoorden het salon door leuzes te scanderen en door in wagens te kruipen en zich er vast te ketenen. Verder verkleedden ze zich ook als wagen, met daarop de slogan: 'De waarheid is: dit is de enige niet-vervuilende wagen'.

Onder meer aan de stands van Volvo, Tesla en Land Rover werd actie gevoerd. Demonstranten kropen er in wagens en ketenden zich vast aan het stuur.

De actie van Extinction Rebellion gaat door onder de naam 'Het Leugensalon’. ‘Deze actie van massale burgerlijke ongehoorzaamheid heeft tot doel de vele leugens aan de kaak te stellen die de autofabrikanten aan het publiek blijven verkopen om hun verkoop te verhogen ten koste van het milieu, de gezondheid van mensen en de sociale rechtvaardigheid’, verkondigde Extinction Rebellion eerder op zijn website.

Later op de middag willen de militante activisten ook nog een zogenoemde 'die-in' houden, waarbij ze voor dood op de grond blijven liggen. Ook zijn er activisten die plannen om zichzelf vast te kleven aan een van de auto’s of motoren.

Foto: Kevin Cloet

Ongelegen bezoek

Voor de organisatoren komt het protest hoogst ongelegen. Zaterdag is traditioneel een topdag. Bovendien is het Autosalon goed voor 30 procent van de Belgische jaarverkoop. De sector ligt bij de milieuactivisten onder vuur omdat die steeds groter wordende SUV’s promoten, terwijl de verkoop van de elektrische wagen slechts voorzichtig van de grond komt.

De politie was al op voorhand op de hoogte van de actie. Extinction Rebellion zat afgelopen week met hen samen. Ook Febiac, de automobielfederatie die het Autosalon organiseert, werd erbij betrokken. De standhouders werd geadviseerd niet te reageren op provocaties.

Het Autosalon, dat zondag de deuren sluit, verwacht in tien dagen tijd een half miljoen bezoekers.

Foto: Kevin Cloet