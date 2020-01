Chicharito volgt bij LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic op en wordt bestbetaalde speler van de MLS

De Mexicaanse aanvaller Javier Hernandez verlaat het Spaanse FC Sevilla om in de Major League Soccer (MLS) bij LA Galaxy aan de slag te gaan, zo maakte Sports Illustrated vrijdag bekend.

De 31-jarige international zou bij Galaxy, waar hij de opvolger is van Zlatan Ibrahimovic, de beste betaalde speler in de MLS worden. Voordien was dat de Amerikaanse middenvelder Michael Bradley, die bij Toronto FC zes miljoen dollar per jaar verdient.

Chicharito is nog maar sinds september bij Sevilla aan de slag, maar kreeg er slechts vier basisplaatsen en liet er amper één doelpunt noteren. Sevilla nam hem toen over van West Ham, waar hij twee seizoenen verbleef. Hij scoorde voor de Londense club zeventien keer in 63 officiële duels. Voordien kwam de Mexicaanse topschutter aller tijden uit voor Guadalajara in zijn thuisland (2006-2010), Manchester United (2010-2014), Real Madrid (2014-2015) en Bayer Leverkusen (2015-2017).